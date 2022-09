Kæk eller kikset? Politiker rapper i ny valgvideo

Skatten ska' ned, har vi sagt meget længe,

Gør hva' du vil - det' jo dine penge.

Sådan lyder rimet fra kommunalpolitiker og kandidat til Folketinget Jens Meilvang (LA) i hans nye 'folketingsrap'.

Den lokale LA'er kaster om sig med sine politiske standpunkter i et musikalsk forsøg på at tiltrække opmærksomhed forud for det kommende folketingsvalg.

- Det er for at se, om man kan få nogle, der normalt bare scroller videre, til at stoppe op og lytte med, siger den 41-årige politiker fra Norddjurs.