Paradise Hotel-pingviner: Sten lagt klar til parceremoni

Dyrepasserne har redt op til pingvinerne ved at sørge for 11 store sten med redefordybninger og tilhørende løse småsten.

For pingvinerne er partnerskabet dog mere bindende, end for deltagerne i Paradise.

Pingvinerne er nemlig kun sammen med én partner ad gangen, og nogle pingvinpar bliver sammen hele livet.

Ifølge dyrepasser ved Kattegatcentret Thomas Mathias Spiele er pingvinerne mere loyale partnere end deltagerne i Paradise Hotel, men en parringssæson i pingvinburet er dog ikke uden drama og intriger.

- Selv for pingviner med en partner kan fristelsen blive for stor. Nogle gange kan man godt komme til at gå over til naboen en sen aften.

- Vi har fået pingvinen "Sally" fra Legoland, som kom med en følgeseddel, hvor der stod, at hun er lidt løs på tråden, så hende holder vi øje med, siger Thomas Mathias Spiele.

Når Pingvinerne skal score, springer de sprutten over, og laver i stedet en avanceret dans, hvor de efterligner hinandens bevægelser.

Dansen bruger pingvinerne til at vurdere, om den udkårne er sund og rask og de derfor kan stole på, at de kan danne par med dem en hel sæson.

Allerede for 14 dage siden startede parringssæsonen, da pingvinerne "Vera" og "Sofie" begyndte at flirte med hinanden fortæller dyrepasseren. Det er nemlig ikke unormalt, at pingviner af samme køn finder sammen.