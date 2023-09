Kampfly for milliarder - også en del af freden

- Et kampfly kan slå mennesker ihjel. Vi ved, at der er krig i hele verden. Vi skal også huske på, at godt materiel skaber også fred, så et synes jeg også er en vigtig del. Nogle af de komponenter, vi laver, er jo med til at sikre, at vi kan få vores soldater og piloter sikkert hjem, siger Jørgen Laursen.



De første af Danmarks 27 nye kampfly er landet, og de kommer sandsynligvis til at koste Danmark 50 milliarder kroner i løbet af deres levetid. Terma har brugt 600 millioner kroner på at kunne levere de højt specialiserede dele.



- Vi har været i den her industri i mange år, og der, hvor vi har vores dygtighed er i forhold til selvbeskyttelse af fly og tropper, siger Jørgen Laursen.