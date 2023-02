I Aarhus må de godt, men her må de ikke

Letbanen er netop rullet ind på stationen i Trustrup. Passagerer stiger ud. Flere af dem kan se deres hus på den anden side af skinnerne, men må alligevel gå en omvej på halvanden kilometer for at komme hjem.

I dag findes der en overgang ud til perron-øen mellem de to spor. Den benyttes uden lys og bomme og de lokale ønsker, der bliver bygget endnu en overgang fra perron-øen og over til den modsatte side.

Omfattende arbejde

Norddjurs Kommunen fik sidste år Aarhus Letbane til at undersøge, hvad det ville kræve at bygge en overgang ved stationen. I et notat skriver Aarhus Letbane, at sporovergangen vil ’kræve etablering af et bomanlæg med lys og lyd svarende til en letbaneoverkørsel for biltrafik.’

Aarhus Letbane skriver videre i notatet, ’at udgiften til etablering (…) vil være ikke under 4 mio. kr.’ Og dertil kommer anlægsudgiften.