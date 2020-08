Henriette og Bo inviterede fremmede til koncert i haven

I snart et halvt år har vi levet med corona-restriktioner: Færre må forsamles, rigtig mange festlige arrangementer er aflyst eller udskudt og alt skal foregå med afspritning og afstand.

Men da der lørdag skulle være gademusikerfestival i Grenaa, var en aflysning simpelthen for trist, mente arrangørerne.

- Vi synes, at menneskene rundt omkring trænger til lidt oplevelser, fortæller projektleder for festivalen Poul Rønholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Poul Rønholt er projektleder for Grenaa Gademusiker Festival.

Haveejerne var klar

Da det stod klart, at det på grund af restriktionerne ikke var muligt, at holde de mange gadekoncerter for 5000 gæster på Grenaas gader, søgte han efter alternativer.

- Vi ville se, om vi kunne motivere haveejerne til at blive en del af det i år, siger Poul Rønholt.

En god portion haveejere meldte sig og 17 blev valgt ud som værter for de 51 koncerter.

Gademusiker Festival i Grenaa 2020 blev holdt i haverne.

Savner det sociale

Blandt de udvalgte var Henriette Niemann og Bo Nielsen, som i deres have blev godkendt til at have 96 koncertgæster til i alt tre festivalkoncerter.

- Vi vandt koncerterne i vores have og vi ville gerne have det hos os, fordi vi elsker live musik og vi savner at holde fester. Vi er vildt trætte af, at der er så mange ting, vi ikke kan i år, fortæller Henriette Niemann.

- I disse tider savner vi at være sociale, supplerer hendes mand Bo Niemann Nielsen.

De kulørte lamper fik lidt vand fra oven til Gademusikerfestivalen

Corona-sikkert

Parret havde til festen lånt både partytelt, kulørte lamper, fadølsanlæg og et mobilt toilet.

- Vi skal stadig overholde coronareglerne og det har vi taget højde for med blandt andet håndsprit - så vi gør det efter bedste evne, siger Bo Nielsen.

Samtidig var der ud fra havernes størrelse sat grænser for, hvor mange der måtte maximalt måtte komme til de mange koncerter.

Gademusikerfestivalen var ramt af regn, så publikum satte pris på, at ejerne af haven havde lånt festtelte af venner og bekendte.

Mere intimt

Og selvom Grenaa Gademusiker Festival 2020 langt fra blev som den plejer, så gav oplevelsen i år noget ekstra.

- I min optik så er det meget mere hyggeligt og intimt. Nede i byen er der mange flere mennesker, men her rykker vi sammen i bussen, siger Bo Nielsen.

- Det er lidt mere nærværende og stemningsfuldt. Nede i byen går man mere rundt og bliver træt efter et par timer, her bliver folk hængende og vi får skabt en fed havefest, lyder det fra Henriette Niemann.