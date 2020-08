Se de opfindsomme fester: Smukfest genopstår i danskernes haver

I denne weekend skulle musikken have braget gennem bøgeskoven i Skanderborg, men det har covid-19 sat en stopper for.

- Det gør ondt langt, langt ind i hjertet, sagde ordførende direktør i Skanderborg Festivalklub, Søren Eskildsen, tilbage i april, da festivalen helt blev aflyst.

Men der skal mere en end aflyst festival til for at afholde danskerne fra at feste.

Smukfest er rykket ind i danskernes haver. I videoen kan du se klip fra nogle af de mange opfindsomme fester.