Færge går grønt: Sejler med kæmpe strømledning

- Brændstofpriserne her ombord er tredoblet. Så det, at vi kan komme over ved at køre på el, hvor taksten er rimelig fast, det er jo noget helt andet, fortæller Simon Ranum Sørensen, der er overfartsleder på Udbyhøjfærgen.

Danmarks første

Udbyhøjfærgen er den første færge i Danmark, der udelukkende sejler ved hjælp af landstrøm.

- Vi er startskuddet her i vores lille land, og jeg håber, at vi kan være med til at åbne øjnene for alle de andre små færger, der kan få samme løsning. Men det kræver, at distancen ikke er så lang, siger Simon Ranum Sørensen.