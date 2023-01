Ejner måtte smide 200 kilo fisk i havnen: - Jeg synes lidt, det er dyremishandling

Ejner Thomassen ville ønske, at man kunne blive fritaget for at tage alle fisk med tilbage og så lave en vurdering ude på havet, som man kunne føre i loggen.

- Der er ingen grund til at slæbe dem i land, når de kunne overleve, mener han.

Ud over at spare nogle fisk fra døden, ser Ejner Thomassen også et problem i forhold til, at man trækker havmåger med ind til land, i stedet for at de får overskudsfiskene ude på havet.

- Jeg synes lidt, det er dyremishandling. De får ikke dét, de skal have, og så søger de ind til land, siger han.

Hvad har du selv gjort for at forsøge at ændre på det her?

- Jeg har ikke gjort noget. Jeg vil helst bare passe mig selv og mit fiskeri uden indblanding. Jeg kan ikke forstå, at der sidder nogle i EU, som ikke ved noget om fiskeri, og bestemmer de her ting.

Men er det ikke godt nok, at der er noget kontrol med fiskeriet?

- Det er det vel. Jeg ved det ikke. Jeg synes, vi er et jaget folkefærd og har været det i mange år.

Ejner Thomassen har som nævnt været erhvervsfisker siden 1981.

- Det var meget sjovere dengang. Der var ingen problemer, indtil politikerne begyndte at blande sig.

Har sin berettigelse

Venstre erhvervs- og fiskeriordfører Torsten Schack Pedersen mener, at landingsforpligtelsen har sin berettigelse på trods af, at der bliver taget mange kilo ubrugelig fisk med ind på land.

- Hvis man ikke har en landingsforpligtelse, så fremmer man ikke selektiv fiskeri. Det handler om at få fanget de fisk, man har kvote til og ikke få en masse bifangst, siger ordføreren.

Torsten Schack Pedersen erkender, at det isoleret set godt kan virke til, at det er bedre, at fiskene bliver hældt ud igen, men der er alligevel et stort men.

- Hvis man bare kunne hælde det ud over rælingen, så vil man risikere, at der ikke bliver fisket med så selektive redskaber, som muligt, siger han.

Når snakken falder på kravet om kameraer på kutterne, så er Torsten Schack Pedersen til gengæld på Ejner Thomassens side.

- Fra Venstres side har vi været kritiske over for de her kamerakrav, som der er stillet. Derfor håber jeg også, at vi kan komme i land med en bedre løsning i dialog med fiskeriet, siger han.