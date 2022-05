Dukker i vandet og helikoptere i luften: Bare rolig, det er en øvelse

- Den slags øvelser afholder vi regelmæssigt, og det gør vi for hele tiden at holde os skarpe på de kompetencer, som man skal have, for at vi kan redde nødstedte. For den dag, hvor der er brug for os i en virkelig situation, skal vi kunne tingene på rygraden og reagere med det samme, siger lederen af øvelsen, kaptajnløjtnant Maria Kierulf Bisgaard, i en pressemeddelelse.



Myndigheder i massevis

Der deltager både Søværnets egne patruljeskibe og et miljøskib, redningsbåde fra Kystredningstjenesten, en redningshelikopter, fly og skibe fra Hjemmeværnet, Politiet, brandberedskabet, ambulancer og den pre-hospitale indsats fra Region Midtjylland, Fiskeristyrelsen og mange andre, og øvelsen skal også øve samarbejdet mellem de mange myndigheder.