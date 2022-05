Millionbesparelser: Demensramte Klavs frygter at miste fællesskab

Men det kan snart være fortid. Odder Kommune skal i det kommende budget spare millioner indenfor både sundhed og omsorg og det specialiserede socialområde for voksne. Der er flere spareforslag på bordet indenfor ældreområdet, hvor der skal findes besparelser for 9,6 mio. kr. Et af forslagene vil ramme demensområdet hårdt.

- De tilbud betyder alt for mig. Uden dem visner jeg helt, siger Klavs Hjort Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Aktiviteter holder sygdommen nede

Klavs Hjort Kristensen har, lige siden han fik sin diagnose, Lewy Body Demens, i 2018, holdt fast på, at livet fortsætter. Både for ham, men også for hans kone Mona Bjørknæs, som passer på ham og tager sig af ham alle døgnets timer. Bortset fra når Klavs Hjort Kristensen tager til sine ugentlige aktiviteter i Odder Kommune.

- Det er den tid, jeg har for mig selv. Hvis ikke Klavs har de aktiviteter, så var både han og jeg endt på et plejehjem nu. Jeg kan ikke være på 24 timer i døgnet, så for os pårørende er det også det eneste frirum, vi har, siger Mona Bjørknæs.