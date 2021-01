Danmarks nok mindste friskole går konkurs

- Som fri grundskole lever vi både af elever, der vælger at gå her allerede fra 0. klasse, men altså også i høj grad af elever, der vælger at skulle skifte skole senere i deres skoleforløb. Og det tror jeg ikke, der har været så meget af under coronapandemien, sagde skoleleder Kristina Holt d. 23. decemvber sidste år.



Hverken Styrelsen for Undervisning og Kvalitet eller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil /(Soc. Dem.) har dog vurderet, at det synspunkt kan ændre ved grundreglen om, at der går for få elever på skolen til at opretteholde statsstøtte til skolen.

Fra en digital hjemmerundervisning til en anden

Derfor har Djursland Lilleskole for få elever til at kunne opretholde et statstilskud, står der i den endelige afgørelse sendt fra styrelsen til skolen 12. januar.