Lilleskole mister statsstøtte: Kim ved ikke hvor hans børn skal gå i skole efter nytår

Indmeldelser udeblev under nedlukningen

For at modtage statsstøtte til at drive en fri grundskole, som Djursland Friskole er, skal skolen ifølge Friskoleloven have et minimum af elever - det såkaldte elevtalskrav.

Skolen, der blev stiftet i 2009 under navnet Skolen.com, har ikke haft problemer med at overholde elevtalskravet indtil i år, hvor der ingen indmeldelser har været i foråret og hen over sommeren, der ellers plejer at være højtid for indmeldelser.

- Hen over foråret, hvor vi plejer at skulle indskrive nye elever, var alle landets skoler lukket. I den periode i år fik vi ikke en eneste henvendelse, og det er aldrig nogensinde sket før. Som vi fortolker det, så betyder det, at folk på grund af nedlukningen ikke tænkte på at skulle skifte skole, siger skoleleder på Djursland Lilleskole, Kristina Holt, til TV2 ØSTJYLLAND.