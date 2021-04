Coronasmitte tilbage på ø: Flere turister testet positive

På trods af at coronasmitten er tilbage på Anholt, tager lægen situationen med ro. Mange ældre og sårbare borgere på øen er nemlig blevet vaccineret.

- Vi har vaccineret omkring 50, og det betyder, at de ældre og sårbare er vaccineret. Vores ældre og sårbare er godt beskyttet, men turisterne ved vi selvfølgelig ikke ret meget om, siger Anders Fjendbo Jørgensen.

Borgerforeningsformand: Det er håndteret meget professionel

Lægen fortæller, at en coronasmittet kvinde havde brug for at komme tilbage til fastlandet af familiemæssige årsager.

Her blev der fundet en løsning, hvor kvinden lånte en bil af én af beboerne på Anholt. I den kunne hun køre ombord på færgen og blive i bilen under overfarten, så hun undgik kontakt med de øvrige passagerer.