Brand viste sig et være 'flammer' fra en tv-skærm

Mandag aften fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var brand i en lejlighed på Fuglevænget i Grenaa.

Der blev straks sendt flere patruljer til adressen, hvor der dog ikke umiddelbart kunne ses hverken flammer eller røg.

Det viste sig, at det, anmelderen havde set, var en tv-skærm, hvorpå der var et billede af nogle flammer. Der blev derfor hverken behov for politi eller brandvæsen.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport tirsdag.