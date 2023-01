Blandede følelser efter brand: - Det er en gevinst for byen

Branden i bygningen på Torvet i Grenå, som rasede nytårsnat, er ikke ubetinget en dårlig ting. I hvert fald ikke hvis man spørger folk på gaden i byen 1. januar.

TV2 ØSTJYLLAND talte søndag formiddag med flere i byen, som ikke mener, at bygningen var værd at bevare uanset.

- Det har stået tomt i lang tid. Jeg tror ikke, det er et tab, at bygningen er brændt. Jeg tror, det vil være en gevinst for byen, lød det fra Per Kahr, som havde taget turen fra Fannerup til Grenå for nysgerrighedens skyld.

Han kommer ikke til at savne bygningen.

- Jeg tror, der kommer et hus magen til det ved siden af, og det er godt for byen, sagde han.