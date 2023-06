31-årig anholdt for at vise penis til fremmed kvinde

Østjyllands Politi anholdt torsdag aften en 31-årig mand, som er blevet sigtet for at være ham, der onsdag aften krænkede to kvinder på Kirkestien i Allingåbro på Djursland.

Først fortalte en 70-årig kvinde til politiet, at en fremmed mand pludselig var dukket op og havde taget hende på bagdelen, hvorefter en 40-årig kvinde anmeldte, at hun kort tid efter på samme sted havde mødt en mand, der viste hende sin penis.

Kan stå bag flere forhold

Politiet kom ud til stedet og søgte efter manden, men han blev ikke fundet i Allingåbro. Det blev han derimod på en adresse i Aarhus, hvor han blev anholdt.

Nu skal videre efterforskning vise, om manden kan tænkes at stå bag flere kriminelle forhold.

Østjyllands Politi opfordrer derfor folk, der måtte have været udsat for blufærdighedskrænkelse i Allingåbro eller omegn, til at kontakte dem på telefonnummer 114.