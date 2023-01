2022 var rekordår: Nu risikerer populær festival at lukke

Direktør med dårlige nerver

Som direktør for Det Grønne Museum er hun selvskrevet medlem. Onsdag i næste uge skal der findes nye medlemmer til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling - alternativet er, at foreningen bag messen lukker, og det vil være et dødsstød til messen.

- Jeg har sommerfugle i maven i store mængder, der basker rundt, siger hun.

Museumsdirektøren forventer ikke, at der bliver nogen festival i år. Men hun håber, det kan lade sig gøre at stable en messe på benene i 2024. Det kræver dog, at der bliver fundet en bestyrelse, der er klar til at påtage sig det store arbejde.

- Vi skal have en mere professionel tilgang til det. Vi kan ikke forlade os på, at der er så mange frivillige mere. De folk findes bare ikke i samme mængder som tidligere, siger Anne Bjerrekær.

Kæmpe kulturfest

Hun vurderer, at en ny bestyrelse skal finde mellem en halv og en hel million kroner for at kunne stable en god landbrugsmesse på benene.

Pengene skal blandt andet bruges til en koordinator, der har et overblik over frivillige, stande og alt det praktiske omkring en landbrugsmesse med mere end 20.000 gæster.

Men først skal der findes en bestyrelse, når foreningen bag landbrugsmessen holder ekstraordinær generalforsamling på onsdag i næste uge.

Anne Bjerrekær har hørt rygter om, at der er fundet nogen, der vil stille op.

- Men det ved man jo ikke, før vi er på dagen, siger hun.

Indtil onsdag får sommerfuglene frit spil i maven, og hun krydser fingre:

- Det er det største event på Djursland. Det er en kæmpe kulturfest. Vi synes, det er et rigtig fint sted, hvor folk mødes mellem land og by, siger Anne Bjerrekær.

I 2021 var messen også i fare efter to år med corona, men det lykkedes bestyrelsen at samle kræfter og arrangere en rekordpopulær landbrugsmesse i 2022.

Spørgsmålet er, om det blev den sidste?