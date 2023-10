11 år efter datterens mystiske død: Har fået ro i sjælen

- Jeg er da glad og lettet. Det er dét, vi har kæmpet for i 11 år.

Det siger Hanne Aabenhuus mandag til TV2 Østjylland, efter flere eksperter i TV2-dokumentaren 'Blev vores datter myrdet?' kalder teorien om, at hendes datter Henriette Aabenhuus skulle have begået selvmord for usandsynlig. Den 28-årige Henriette Aabenhuus blev sidst set i live på diskotek Bongos i Grenaa 30. september 2012. Halvandet døgn senere blev hun fundet hængt i sin egen have. Familien reagerede kraftigt, da Henriette Aabenhuus' død blot tre timer og et kvarter efter fundet blev kategoriseret som et selvmord.

- Jeg har aldrig troet på det, og det gør jeg stadigvæk ikke, siger hendes far, Arne Aabenhuus, i dokumentaren. Har følt sig udstødt Hanne Aabenhuus lægger ikke skjul på, at hun og familien er stærkt utilfredse med Østjyllands Politis håndtering af sagen, og med den nye dokumentar føler hun, at hun og hendes mand har fået ret i, at det ikke var et selvmord. Særligt er det en rapport fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som TV2 har fået lavet i forbindelse med dokumentaren, som slår hovedet på sømmet for Hanne Aabenhuus. Ifølge den er det usandsynligt, at Henriette Aabenhuus ville kunne blive stående i den position hun blev fundet i, hvis hun havde begået selvmord.

- I dag må jeg sige, at det er godt, vi er blevet ved med at kæmpe. Det har jeg ikke fortrudt. Det her giver mig ro i sjælen, og nattesøvnen er blevet bedre, siger Hanne Aabenhuus. Hun fortæller, at årene efter datterens død ikke har været nemme, og hun har følt, at det omgivende samfund har udstødt familien. - Det har ikke været sjovt. Folk synes, at vi har skullet lægge det på hylden og komme videre. Men det er slet ikke, fordi vi ikke er kommet videre, men fordi det er uhyggeligt, som denne sag er blevet efterforsket, siger hun. - Vi har holdt os for os selv og ikke gået i byen, som vi tidligere har gjort. Vi har forholdt os meget stille og rolige. Intet punktum Selvom Hanne Aabenhuus er glad for eksperternes konklusioner i dokumentaren, er det ikke et punktum i sagen for hende. Langtfra.

Det er 11 år siden, Henriette Aabenhuus blev fundet død. Hendes mor har siden kæmpet for at få politiet til at kigge nærmere på hendes død.