Dansk-amerikaner: Danskerne er gode til at stemme

- Vi er lige flyttet til Hammel, og det er meget svært at forholde sig til, hvem man skal stemme på, når man lige er flyttet til, siger Allan Hime-Laurbøg, der til det sidste var i tvivl om, hvor krydset skulle sættes.



- Vi snakkede om det i bilen på vej herhen. og jeg var 99 procent sikker, da vi nåede herhen. I boksen gik jeg med mavefornemmelsen og stemte på den, jeg havde tænkt på i weekenden, siger Allan Hime-Laurbøg, der i weekenden fandt frem til en kandidat via en kandidattest.



Flere stemmer end i USA

For hans kone var det en særlig oplevelse at stemme. Hun har boet 14 år i Danmark og er fra staten Washington i USA. Danskerne er nemlig bedre til at stemme, mener hun.

- Det virker som om, alle kommer ud og stemmer, og man gør mere for at få folk til at stemme. Danskerne har måske en stærk tro på, at deres stemme har en betydning, siger Jen Hime-Laurbøg.