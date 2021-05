VIDEO: Prebens garage har et royalt præg: - Jeg har fået det ind med modermælken

Fra gaden ligner det et helt almindeligt hus. Men kommer du om i baghaven, står det hurtigt klart, at det her sted er noget særligt.

For Preben Bosse fra Horsens elsker Den Kongelige Livgarde. Den er blevet en livslang passion for ham og derfor står der på hans terrasse en miniature-udgave af et såkaldt skilderhus - sådan ét rødt enmandsskur, som livgarderne holder vagt i foran landets kongelige slotte.