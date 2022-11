Unik låge stjålet fra gravsted

Tidligere på ugen fik Helena Schjoldager en trist besked fra graveren på hendes fars gravsted på Østbirk Kirkegård.

Lågen ind til gravstedet var nemlig forsvundet, og det var ikke en hvilken som helst låge.

Den var nemlig specialfremstillet med logoet fra hendes fars smedejernsforretning.

- Da han gik bort alt for tidligt, gik min mor meget op i at få lavet et flot gravsted til min far. Vi fik sat hans logo på både stenen og lågen, så det har betydet rigtig meget for os, fortæller Helena Schjoldager.