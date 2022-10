Stor millionsag afbrudt - forsvarer vil have klient mentalundersøgt

Næsten 200 millioner på spil

Sagen omhandler Hjarnø Havbrug, der anklages for bevidst at have forbrudt sig mod miljøreglerne og ikke have haft de korrekte miljøgodkendelser. Fra 2013 til 2018 blev havbrugets produktion af ørreder forøget kraftigt.



Resultatet af det blev stor forurening i Horsens Fjord, lyder anklagen.

Samtidig anklages ejeren også for at have haft over 300.000 sølvlaks i sit havbrug, selvom der kun var tilladelser til ørreder.

Anklageren i sagen kræver, at retten straffer med fængselsdomme og konfiskation af i alt 191 millioner kroner. Det skulle ifølge anklageren svare til den fortjeneste, der har været på den påståede ulovlige overproduktion.

Den 51-årig havbrugsejer nægtede sig skyldig, da sagen begyndte.