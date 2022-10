Retssag om 191 millioner udskudt igen

Efter halvandet års pause var alt klar i Retten i Horsens til at fortsætte en stor miljøsag med et gigantisk millionkrav i spil.

Men igen-igen måtte man opgive at gå videre med sagen.

Nu er alle planlagte retsdage i efteråret aflyst, og sagen kan nu blive udskudt i op mod yderligere halvandet år.

Hele balladen skyldtes, at en tiltalt mand i sagen ikke mødte op. På hans vegne fortalte hans forsvarer, at han var blevet syg og var i færd med at skaffe den fornødne lægeerklæring.

Det udskød i første omgang retsmødet fra tirsdag morgen til om efter frokost.

I samme ombæring blev det dog også bekendtgjort af den tiltaltes forsvarer, at han gerne vil have sin klient mentalundersøgt.