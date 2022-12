Omdiskuteret liste: - Jeg kan ikke se en hård ghetto her

Sundparken i Horsens må endnu engang finde sig i at blive stemplet som parallelsamfund.

Det stod klart torsdag, da den årlige liste over parallelsamfund, tidligere kaldet ghettolisten, blev offentliggjort af Indenrigs- og Boligministeriet.

Flankeret af ni andre boligområder, blandt andre Gellerupparken/Toveshøj og Bispehaven i Aarhus, står Sundparken tilbage med et stempelmærke, som beboerne ikke er eninge i.

I hvert fald ikke Egon Sørensen, der har boet i Sundparken de seneste 34 år.

- Vi har simpelthen et godt område herude. Det er det bedste sted i Horsens by. Jeg kan ikke se en hård ghetto her, siger Egon Sørensen, mens han spejder ud over området fra sin altan.

Parallelsamfund er hans område altså ikke.

- Vi vil da gerne af den skide ghettoliste, for i vores optik herude er det kun nogle nøgletal, som de sidder og arbejder med ovre på Christiansborg.

Vejen til ghettolisten

For at komme på den uønskede liste skal et boligområde opfylde mindst to af fire kriterier.

1) Bestå af mindst 40 procent beboere i alderen 18-64 år, som står uden for arbejdsmarkedet.

2) Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer skal udgøre mindst tre gange landsgennemsnittet.

3) Mindst 60 procent af beboerne i alderen 30-59 år har en grunduddannelse som højeste uddannelsesniveau.

4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Desuden skal andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstige 50 procent.

Sundparken udmærker sig ved at være det boligområde på parallelsamfundslisten med det laveste niveau af kriminalitet - et niveau der slet ikke kvalificerer til en plads blandt de ti.

Egon Sørensen mener også, at hans boligområde er alt for pænt til placeringen, men alligevel må han igen og igen finde sig i at høre for, hvor han bor.

- Det er det ord, vi får rendt i hovedet, lige så snart vi er uden for området.