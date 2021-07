Kænguru hoppede rundt i østjysk villakvarter

Vil finde ejeren

For Edith Kirk var mødet med kænguruen en oplevelse, men også noget der gav anledning til bekymring:

- Jeg bliver bange for, om den bliver kørt ned og bekymret for om den har nok at spise og drikke og trygge ramme, forklarer Edith Kirk, der beskriver sig selv, som et stort dyremennesker.

Derfor lagde hun også et opslag med kænguruen op på lokalområdets side på Facebook, hvor hun eftersøgte ejerne af dyret. Opslaget er siden blevet delt mere end 400 gange.

- Nogen må mangle den. Den må jo høre til et sted, siger Edith Kirk.

- Men ingen har meldt sig, selvom opslaget er delt så mange gange. Det undrer mig.