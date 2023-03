Historisk udflugtsmål risikerer at ende på private hænder

- To sølvhejrer lige der! - To, fire, fem, seks, ja! udbryder Lise Maj Jensen begejstret. Hun står i fulgetårnet ved Klostermølle på Mossøs vestlige bred sammen med sin mand, Mads Ole Jensen. Her kommer parret tit og kigger på fugle, og hver gang er en oplevelse. - Det er aldrig det samme. Det er en perle, det er guld det her, og offentligheden har brugt det i mange år, siger Lise Maj Jensen.

Klostermølles fugletårn er et yndet udflugtsmål for parret Lise Maj og Mads Ole Jensen fra Gammel Rye.

På private hænder? Klostermølle ved Mossø har været et attraktivt udflugtsmål siden 1973, men nu frygter blandt andre organisationen Natur og Ungdom også, at stedet, som årligt har 50.000 gæster, ender i hænderne på private ejere, som ikke bliver forpligtet til at sikre offentlig adgang. Naturstyrelsen står nemlig over for at overdrage bygningen til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, som altid overtager bygninger med henblik på salg. - Grundlæggende for os og de grønne organisationer handler det om, at det er vigtigt, at vi har en perle, og den skal flest muligt have mulighed for at opleve, siger Peter Rasmussen. Han er formand for Natur og Ungdom, som de seneste 40 år har lejet sig ind i bygningerne og inviteret skoler og daginstitutioner i naturskole, men den lejekontrakt blev opsagt per 1. marts.

Ifølge Peter Rasmussen koster vedligeholdelse af træbygningen et tocifret millionbeløb.

Landets største Alt det risikerer at ryge, hvis den historiske bygning, som tidligere har huset en tørlade, kommer på private hænder. - I princippet kan det jo blive til et sommerhus, konstaterer formanden.

quote Vi prøver at sikre, at der stadig er offentlig adgang ved at tinglyse servitutter Søren Hald, skovridder

Det er landets største træbygning, og derfor kræver en vedligeholdelse lidt mere end tre bøtter maling. Men ifølge skovridder Søren Hald er drift af store tunge bygninger ikke en af Naturstyrelsens kerneopgaver.

- Jeg kan sagtens forstå bekymringen for, om de muligheder, man har haft, bliver begrænsede. Men vi prøver at sikre, at der stadig er offentlig adgang ved at tinglyse servitutter, siger Søren Hald. Styrelsen vil gøre det til et krav, at en kommende ejer accepterer, at der bliver offentlig færden på to stier, og at man fortsat kan passere i kano. Men med det salg mister folk jo en del af det friluftsliv, de har haft? - Ja, men hvis vi ikke passer på, kommer vi til at bruge alle de skattepenge, vi forvalter, på mursten, siger Søren Hald. "Et lille smørhul" Ifølge Danmarks Naturfredningsforening ligger Klostermølle i "et smørhul midt i Danmarks smukkeste og mest varierende natur". Foreningen ønsker også fortsat en fri adgang til området og opfordrer til, at salget sættes i bero. Derfor inviterer den 26. marts til en tur i området med oplæg om stedets dyreliv, historie og fremtid.

Fakta arrow-down