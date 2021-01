For få bliver vaccineret: Bookingsystem spænder ben for ældre

Hver dag står vaccinationscentrene i Region Midtjylland med ledige tider. Det skyldes, at de ældre i målgruppen ikke formår at bestille tid via det fælles bookingsystem.

- Det har givet rigtig mange frustrationer for vores ældre medborgere, siger Peter Sørensen (S), der er borgmester i Horsens kommune.

Den nuværende målgruppe for vaccinerne er personer over 65 år, der modtager støtte og pleje i hjemmet. De får muligheden for at blive vaccineret i e-boks, og herefter skal man så bruge sit NemID til at booke en tid.