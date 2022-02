Præcist hvordan de fire mænd indbyrdes aftalte at køre mod Horsens for at røve Tobias Jødal, står endnu ikke helt klart, netop fordi de fire mænds forklaringer stak i forskellige retninger. Men helt klart er det dog, at de fire er tiltalt for at have forårsaget den 20-årige Tobias Jødals død.

Tobias Jødal blev fundet i bagagerummet på den BMW, de fire mænd brugte til at køre mod Horsens i, og som de efterfølgende forulykkede i på Nørretorv i Horsens. Her forsøgte betjente at genoplive ham, og han blev efterfølgende kørt til Aarhus Universitetshospital Skejby, hvor han seks dage efter overfaldet blev erklæret død. På intet tidspunkt havde han været ved bevidsthed, efter han blev fundet i bilen.

Retssagen fortsætter i næste uge, og der forventes afsagt dom i sagen den 24. februar. Alle fire mænd nægter sig skyldige.