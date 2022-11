Dømt for at hacke sig til intimbilleder - nu skal han igen for retten

En 25-årig mand, der har været ansat ved skolevæsenet i Horsens, skal i dag en tur i retten, hvor han er tiltalt for at have hacket sig til massevis af private oplysninger fra brugerprofiler via grundskolernes loginsystem Unilog. Blandt andet har han fået fat i intime billeder. Det skriver Ritzau.

Manden er tidligere blevet idømt halvandet års betinget fængsel i sagen, men den dom ankede anklagemyndigheden, og derfor skal den 25-årige her til formiddag møde i Vestre Landsret i Viborg til en ankesag, hvor anklagemyndigheden kræver ham idømt ubetinget fængsel.

Da sagen kørte ved Retten i Horsens, aflagde manden fuld tilståelse, skriver Ritzau. Det har her til morgen ikke været muligt at få kontakt til mandens advokat, men TV2 ØSTJYLLAND arbejder på en kommentar fra ham.