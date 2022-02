Britisk styrmand udleveret og fængslet efter skibskollision

En dansk sømand savnes - en er fundet død

Rederiet Scotline Marine Holdings, der ejer 'Scot Carrier', har tidligere i en skriftlig udtalelse oplyst, at to fra besætningen om bord havde alkohol i blodet. Det fremgår også af afgørelsen fredag, at briten havde en promille på knap 0,5.

Overvågningssystemer har vist, at 'Scot Carrier' den fatale nat pludselig foretog et højresving og sejlede direkte ind i 'Karin Høj', der var en selvsejlende pram.

Dykkeres undersøgelser viste, at det engelske fragtskib var sejlet direkte ind i det danske skib, som endte med bunden opad.