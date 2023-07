Børnehave får påbud for vold - nu fortæller forælder om flere problemer

Datteren går i børnehaven Solstrålen i Horsens. Onsdag kunne vi på TV2 Østjylland fortælle, at børnehaven har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af vold mod pædagogerne fra børnene.

- Der har været en stigende bekymring for mit eget barns trivsel. Jeg er lidt nervøs og utryg ved at skulle sende mit barn afsted, siger Rasmus Bissenbakker.

Han fortæller, at problemerne kun er blevet værre.

- Jeg kan se på mit eget barn, at hun kommer oftere og oftere hjem og fortæller om drillerier, og at der bliver slået. Alene i ugen op til sommerferien havde vi tre episoder, fortæller han.

Rasmus Bissenbakker kan nu fortælle, at han også ofte oplever, at der er vold mellem børnene.

Børnehaven Solstrålen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

- Vi er nået dertil, hvor der skal ske noget, ellers går det helt galt. Og nu synes jeg, at vi måske allerede er nået dertil, hvor det er gået galt, siger Rasmus Bissenbakker.

Han føler, at der bliver lyttet til hans bekymringer, men svaret er det samme hver gang. De gør det så godt, de kan, med de ressourcer der er.

Ifølge en opgørelse, som Rasmus Bissenbakker selv har lavet, er 17 medarbejdere stoppet siden marts 2022 - mens to er blevet sygemeldt.

Han tror selv, at problemerne blandt andet skyldes stor udskiftning blandt personalet i børnehaven.

Rasmus Bissenbakker taler her om det påbud, som Arbejdstilsynet har givet til børnehaven. Heri fremgår det, at der forekommer fysisk og psykisk vold fra børn mod de ansatte i daginstitutionen Solstrålen.

Arbejdstilsynet påbyder institutionen "at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget."

- Hvis det sker over for personalet, så kan jeg kun tænke mig til, hvad der sker mellem børnene, siger Rasmus Bissenbakker.



Dagtilbudschef vil kigge på sagen

Dagtilbudschefen i Horsens Kommune, Anne Bust, har ikke haft mulighed for at stille op til et interview.

Hun fortæller dog i et skriftligt svar, at hun ikke er enig i kritikken fra Rasmus Bissenbakker.

- Det billede, der bliver tegnet af institutionen, kan jeg ikke helt genkende. Ligesom øvrige institutioner opstår der af og til en større udskiftning af medarbejdere på en enkelt stue. På samme måde kan en enkelt stue have en større grad af børn med udadreagerende adfærd end andre, skriver Anne Bust.