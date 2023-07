Slået, sparket og spyttet på: Børnehave får påbud

Der forekommer fysisk og psykisk vold fra børn mod de ansatte i daginstitutionen Solstrålen i Horsens Kommune. Det er konstateringen i et påbud, Arbejdstilsynet har givet, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. Arbejdstilsynet påbyder institutionen "at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget."

Kender du noget til sagen? Er du medarbejder eller forældre på daginstitutionen, vil vi meget gerne høre fra dig. Tip os arrow-right

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. oktober. Arbejdsulykke Arbejdstilsynet skriver, at påbuddet er kommet, fordi der vurderes, at der er risiko for vold til stede på arbejdet.

De lægger vægt på, at risikoen for vold ikke er forebygget tilstrækkeligt.

Her er alle Arbejdstilsynets punkter. Foto: Arbejdstilsynets påbud

De nævner blandt andet en arbejdsulykke tidligere i år, hvor en medarbejder blev spyttet i ansigtet, slået med knytnæve i maven og sparket to gange over skinnebenet af et barn. På baggrund af flere punkter konkluderer Arbejdstilsynet, at "arbejdet med børnene udsætter de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko." Påbuddet omhandler en specifik stue i daginstitutionen, men det fremgår ikke af aktindsigten, hvilken stue der er tale om. Har iværksat tiltag Det fremgår af aktindsigten, at daginstitutionen har iværksat forebyggende tiltag efter arbejdsulykken. Effekten af tiltagene er endnu uvis, og derfor får Solstrålen stadig et påbud. Ifølge Arbejdstilsynet kan det få alvorlige konsekvenser, hvis volden ikke kommer til livs. - Udsættelse for vold forøger ansattes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst og depression og for i nogle tilfælde at udvikle PTSD. De ansatte risikerer også at få fysiske helbredsskader, skriver de i påbuddet.

Skriftligt svar fra dagtilbudschef i Horsens Kommune Anne Bust Det billede, der bliver tegnet af institutionen, kan jeg ikke helt genkende. Ligesom øvrige institutioner opstår der af og til en større udskiftning af medarbejdere på en enkelt stue. På samme måde kan en enkelt stue have en større grad af børn med udadreagerende adfærd end andre. Det er vi opmærksom på, og det arbejder vi med i alle vores institutioner. Blandt andet er der blevet strammet op på voldspolitiken. Vi har generelt også ansat flere i ledelse af hensyn til ledelse tættere på opgaven og et fokus på arbejdsmiljøet. Det gør sig også gældende i den pågældende institution. Der bliver arbejdet med mere struktur og systematik i institutionerne især efter ønske fra medarbejderne. Forældrebestyrelserne er inddraget i drøftelserne omkring, om der er noget, de oplever, der kan styrke en god og nærværende hverdag. Både ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse arbejder ihærdigt for at skabe en god hverdag for både børn og voksne. De episoder, som den konkrete forældre fortæller, vil jeg undersøge. Det er vigtigt, at alle, både børn og medarbejdere, føler sig trygge i institutionerne i Horsens. arrow-down