AC Horsens henter ny sportschef i Esbjerg

AC Horsens har hentet klubbens kommende sportschef Niels Erik Søndergård hos Esbjergs superliganedrykkere.

Det oplyser fodboldklubben tirsdag, dagen efter at Jonas Dal blev præsenteret som cheftræner.

Den nyansatte sportschef vurderer, at han kommer til en klub, der er i fremgang.

- Der er rigtig mange spændende ting i gang, men der er stadig potentiale til, at klubben kan rykke sig yderligere, og det skal jeg bidrage til, siger Niels Erik Søndergård til klubbens hjemmeside.

Får mange hatte

Senest har han været ansat som ungdomseliteschef i Esbjerg, hvor han gennem 22 år har bestridt flere ledelsesposter.

Horsens' kommende sportschef får blandt andet til opgave at føre unge spillere op i superligatruppen fra klubbens akademi.

Derudover skal han stå for scouting, rekruttering og køb og salg af spillere.

Noget at leve op til

Hidtil lå flere af opgaverne hos Bo Henriksen, der var ansat i en rolle som manager. Stillingen er nu opdelt med Jonas Dal som cheftræner og Søndergård som sportschef.

- Bo Henriksen har gjort det fantastisk i AC Horsens gennem seks år, hvor han har været med til at skabe flotte resultater, transfers og rekrutteringer, og der bliver noget at leve op til, men jeg tror på, at jeg kan løfte opgaven.

- Nu bliver ressourcerne delt ud på flere hænder, og jeg bliver en del af et team, der skal arbejde tæt sammen for at flytte klubben i den rigtige retning, siger Niels Erik Søndergård.

Horsens nye sportschef tiltræder i det nye job til oktober, oplyser Esbjerg.