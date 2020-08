Ny Horsens-træner vil se menneskene og tingene an

Bo Henriksen er efter seks år ved roret fortid i AC Horsens.

Den højtråbende træner nåede at sætte et stort aftryk i klubben både på og uden for banen, og det kan man ikke bare gå ind og ændre pludseligt, mener den nye træner i klubben, Jonas Dal.

Han vil sætte sit præg på spillestilen og ledelsen i sin nye klub, men det skal ske med respekt for den kultur, der findes i klubben.

- Jeg er heldigvis så pragmatisk, at når jeg starter et nyt sted, så ser jeg tingene og menneskerne an. Det handler selvfølgelig om, at vi skal fidne hinanden, der hvor mine idéer, om hvordan der skal spilles fodbold, harmonerer med de spillere og trænere, som er i klubben, siger han.

Ny sherif i byen

Han understreger, at alle, der har med fodbold at gøre, godt er klar over, at træneren både har det første og sidste ord.

- Det er fodboldverdenen. Når alt det her er sagt, så er der jo bare en ny sherif i byen, og så må vi se, hvor godt han skyder, siger han.

At AC Horsens kiggede hans vej, da klubben valgte en ny mand til trænerposten, er han både glad og smigret over.

Han fortæller, at der var flere ting hos klubben, der trykkede på de rigtige knapper.

- For det første er AC Horsens en superligaklub. Det er selvfølgelig det største at tage skridtet fra Nordicbet Ligaen til Superligaen, det siger næsten sig selv.-For det andet er der en ungdomsafdeling, som bevæger sig i den rigtige retning med hastige skridt, vurderer Jonas Dal.

Jonas Dal har første officielle arbejdsdag som Horsens-træner på onsdag.