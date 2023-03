Elses mand gennem 50 år døden nær efter 11 dage på plejehjem

Det var ikke nemt, da Else Jensen i februar 2022 sendte sin mand gennem 50 år på plejehjem. Men der var ingen vej udenom. Han var blevet for krævende at have hjemme i deres parcelhus i det sydlige Randers. Beslutningen blev ekstra hård for hende at leve med, da Leif Jensen efter blot 11 dage på det valgte plejehjem – Plejecenter Tirsdalen i Kristrup – blev indlagt i stærkt svækket tilstand og var i livsfare.

- Så tænkte jeg jo, at så skulle han aldrig have været derude, hvis man havde vidst det. Det var godt nok hårdt at få den opringning, at han var døden nær den søndag morgen, siger Else Jensen til TV2 Østjylland. Den søndag, der er tale om, er den 27. februar. En skelsættende dato for alle med relation til plejehjemmet.

Den første indlagte Den dag endte fire beboere fra samme afdeling på Plejecenter Tirsdalen med at blive indlagt med, hvad der senere viste sig at være forgiftninger. Leif Jensen var den første. - Da jeg skulle ringe og fortælle det til mine piger, det kunne jeg jo snart ikke. Vi var sikre på alle sammen, at vi skulle sige farvel. Pigerne er Else og Leif Jensens døtre, Karina Kristiansen og Lisbeth Jørgensen. De har sammen med moren på forreste række oplevet, hvordan deres far to gange har været i livsfare efter at være ramt af mystiske forgiftninger.

Leif Jensen har alle dage været glad for sine børnebørn, som han især har tilbragt mange timer med i haven i det sydlige Randers. Foto: Privat

Fråde ud af munden Noget de ikke vidste ville ske, da også de bakkede op om beslutningen med at sende ham på plejehjem. - Vi vidste, at han fik den forplejning og den omsorg, han havde brug for. Vi kunne komme og bare være sammen som familie. I stedet for herhjemme, hvor vi meget mere var dem, der skulle tage os af de behov, han havde, siger Lisbeth Jørgensen. Det fokus ændrede sig så desværre ret hurtigt, efter Leif Jensen var flyttet ind på Plejecenter Tirsdalen.

quote Jeg kom til at tænke, om det var sådan, man ser ud, når man er ved at nå den sidste tid Karina Kristiansen, datter til Leif Jensen

Da en sosu-assistent ringer til konen den 27. februar. - Hun siger, at han er ukontaktbar. Hun rusker i ham, men der er ingen reaktion. Han har fråde ud af munden, og hun må give ham hjertemassage, og først der får hun ham tilbage til livet, fortæller Karina Kristiansen.

Forskrækkede og utrygge Herefter blev Leif Jensen kørt med udrykning til Regionshospitalet Randers' akutafdeling. - Vi bliver selvfølgelig meget forskrækkede og utrygge ved det hele, og tænker, at vi må hurtigt til sygehuset og se, hvordan hans tilstand er. Vi er på ingen måde forberedt på det, for dagen før var han helt frisk, som han normalt var, siger Lisbeth Jørgensen. Leif Jensen har haft flere blodpropper, og det er en af årsagerne til, at konen må erkende, han skulle på plejehjem. Det var da også i første omgang en ny blodprop, som døtrene mistænkte, at han måtte have fået.

Leif Jensen er kommet på Plejecenter Tirsdalen, fordi han har haft flere blodpropper, der har gjort ham plejekrævende. Foto: Privat

'Ikke oplevet ham være så dårlig før' Noget var dog helt anderledes med deres far her. - Vi havde ikke oplevet far være så dårlig før. De behov, han havde for hjælp, det var nogle helt andre behov. Det var jo, at han sad i kørestol, og på den måde skulle hjælpes, når han skulle op på toilet og i seng og sådan nogle ting. Men slet ikke, at han har været ukontaktbar, forklarer Lisbeth Jørgensen. - Det var frygteligt, og jeg kom til at tænke, om det var sådan, man ser ud, når man er ved at nå den sidste tid, supplerer Karina Kristiansen. Lægerne var på det her tidspunkt meget usikre på, hvad der helt præcist var galt med Leif Jensen, og hvorfor han havde det så skidt.

Igen ukontaktbar og svækket En ny blodprop kunne dog udelukkes, og langsomt fik han det bedre. Derfor kan han udskrives igen og komme tilbage på plejehjemmet. Men kun for en kort stund. Den 4. marts fik Else Jensen igen et foruroligende opkald fra en ansat på Plejecenter Tirsdalen. Leif Jensen var igen ukontaktbar og svækket. Og siden første indlæggelse er det kommet frem, at flere beboere fra samme afdeling på plejehjemmet har været indlagt med forgiftninger.

Troede det var en dårlig joke Døtrene troede dengang, at der var måtte være sket fejl med medicinen, og nogen havde fået noget, de ikke skulle have ved et uheld. - Vi tænker overhovedet ikke i de tanker om, at der er nogen, der bevidst skulle have gjort noget mod nogen af de her fire. Det kan vi slet ikke forestille os, siger Karina Kristiansen. - Men i kort sekund tænker man, om det er en eller anden dårlig joke, fordi det virker næsten for usandsynligt, at det skulle ske så kort tid efter igen. Leif Jensen var under anden indlæggelse om muligt endnu hårdere ramt end første gang. Efter nogle hårde dage på hospitalet fik han det dog gradvist bedre og blev igen udskrevet tilbage til Plejecenter Tirsdalen.

Else og Leif Jensen har været gift i over 50 år og kunne i oktober sidste år fejre guldbryllup. Her er det fra en tidligere fejring af en mærkedagene. Foto: Privat

Ansat på plejehjemmet anholdes En uges tid senere anholdes en sosu-hjælper sigtet for at have været skyld i forgiftninger og indlæggelser af fire beboere på Afdeling Bøgen. En af dem afgik ved døden efter hendes første indlæggelse. - At det sted der skulle være det bedste for vores far, at der var nogle, der kunne finde på bevidst at give beboere noget medicin, de ikke skulle have, det virker så langt ude, at man nærmest ikke tror på det, siger Karina Kristiansen.

Siden kunne familien i de følgende uger og måneder følge med i, at sagen først bliver afsløret i medierne, og siden fulgte en retssag. Her sad en nu 60-årig sosu-hjælper tiltalt for så grove forbrydelser begået mod beboerne på Plejecenter Tirsdalen, at hun stod til mange års fængsel. Er ramt efter indlæggelser Den 22. februar 2023 dømmes Susanne Hein Kristensen 16 års fængsel for drabsforsøg og dødsvold. - Det er svært, fordi hun jo netop ikke ligner en forbryder eller en drabsmand eller noget som helst i den dur. Og man ved jo også godt, at hun har et familieliv, og masser der kommer til at blive berørt af hendes situation, siger Lisbeth Jørgensen. Samtidig står hun, søsteren og moren Else Jensen i en situation, hvor de skal tænke på at få Leif Jensen så godt videre som muligt. Men det er ikke nemt. - Han har det ikke ret godt. Det er gået meget tilbage. Men vi kan ikke vide, om det er på grund af forgiftningerne. Han kan også have haft nogle små blodpropper, som vi ikke har opdaget, og det kan være det, siger Else Jensen.

Leif Jensen er havemand og har alle dage gået meget op sin have. Her er det fra et besøg i Jesperhus Blomsterpark. Foto: Privat

En form for lettelse Faktum er, at Leif Jensen i dag er langt mindre aktiv end før indlæggelserne for over et år siden. Dommen har dog fået familien til at føle en form for lettelse og fornyet tro på plejesektoren.

quote Vi savner svar på, hvorfor. Hvorfor skulle det være vores far og de tre andre, og hvad får hun ud af at gøre de her ting? Karina Kristiansen, datter til Leif Jensen

- Jeg tænker, at sandsynligheden for, at der er flere, som har de behov, som den dømte havde, er meget lille. Så jeg er helt tryg ved Tirsdalen og ved personalet, at de tager hånd om far og har de bedste intentioner. Det er jeg slet ikke i tvivl om, slår Karina Kristiansen fast. Nu sidder hun og resten af familien tilbage og ser frem mod den endelige afgørelse i Landsretten, fordi Susanne Hein Kristensen har anket.

Savner stadig svar Ligesom anklagemyndigheden i øvrigt også har. Her håber Karina, Lisbeth og Else på at få de svar, som de endnu ikke har fået. Selvom de næppe tror, at det sker. - Vi savner svar på, hvorfor. Hvorfor skulle det være vores far og de tre andre, og hvad får hun ud af at gøre de her ting? De spørgsmål sidder vi tilbage med, lyder det fra Karina Kristiansen. Sagen i Landsretten ventes at begynde inden for et halvt år.