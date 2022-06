Tyv smed skoene under flugt fra politiet

Under flugten blev der smidt en taske ud ad bilens siderude, og kort efter standsede bilen i en parkeringslomme. Her kunne politiet anholde den 24-årige mand, der sad bag rettet, mens der blev sendt hunde efter de to andre, der var flygtet fra stedet.

- En politihund fik færten af et spor, der førte ind over en mark, hvor hunden fandt et par efterladte sko. Efterfølgende gik den gennem en skov og ned til en å, hvor en 20-årig mand stod – uden sko. Han blev ligesom den 24-årige lagt i håndjern, oplyser Østjyllands Politi.

Taske var fyldt med mobiler

Den tredje mand på 32 år havde nået at flygte, men blev efter et tip anholdt på en adresse i Tilst klokken 7 om morgenen.