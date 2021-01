Sofus vil "spærres inde" på sin efterskole

- Lærere, køkkenmedarbejdere og teknisk personale kan ikke isoleres på skolen, men går ind og ud, og dermed kan man ikke lukke boblen, siger efterskoleforeningens formand.



Han synes dog, ideen er rigtig god, og både han og Sofus Hammershøj tror, at det kan være med til at minimere smitte.



Smitter mere derhjemme



- For derhjemme er eleverne måske sammen med flere, siger Torben Vind Rasmussen.



- Lige nu har jeg en ordning med en kammerat fra efterskolen, hvor vi skiftes til at være hjemme ved hinanden to dage. Og vi kan jo hver især være sammen med fem, og det kan alle landets 30.000 elever, så ved at være på skolen, tror jeg, vi kunne mindske smitten, siger den 17-årige efterskoleelev og tilføjer:

- Og det ville jo være godt, da det er blandt de unge, at virussen er vildfaren lige nu.

Efterskoleforeningen kunne godt forestille sig at indføre modellen fra Nordjylland under genåbningen, men det vil kræve, at de samtidig kan teste personalet ofte.

- Så vi ikke bliver en smittebombe, men derimod kan handle hurtigt, hvis der opstår smitte, siger han.