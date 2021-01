Skoler skal fortsat holde lukket: Amalie går på efterskole hjemme hos sine forældre

Fællessang skaber fællesskab

Hun går på Efterskolen Ådalen syd for Aarhus, og selvom efterskoleeleverne er spredt for alle vinde, forsøger de at bevare fællesskabsfølelsen ved blandt andet at holde fællesang sammen med eleverne – dog hver for sig via computeren.

- Fællessang er noget af det, der er med til at skabe fælleskab. Det er jo det, efterskole går ud på. Det er fællessang, fællesskab og det at skabe nogle gode rammer for hinanden, siger Niels Boelsmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Niels Bolsmann er lærer på Efterskolen Ådalen, og ville ønske, de kunne have alle deres elever på skolen og være sammen med dem hele tiden.