Smarte studerende fik købmands elregning til at rasle ned

Vi har efterhånden hørt historierne længe. Inflationen og særligt elpriserne presser de mindre købmænd i de små byer.

De handlende er opmærksomme på, hvor mange penge de bruger, varerne bliver dyrere og den strøm, der driver butikkens belysning og de mange køleapparater, koster en mindre formue.

Det har Marianne Helboe Rasmussen, som ejer Min Købmand i Laurbjerg også.

- Det har påvirket mig meget. Det har givet en del søvnløse nætter. Jeg har været meget presset, siger hun og fortsætter.

- Da vi fik elregningen for august måned, tog jeg den med min bank og sagde, hvad skal jeg? Skal jeg køre videre, skal jeg undersøge, hvad det koster at få solceller på taget, eller skal jeg sige, at dét var dét.