Mælkebonde: - Det kan da også undre mig, at priserne ikke er begyndt at falde

Ligesom de fleste andre madvarer er mælk, ost og smør blevet dyrere og dyrere i de danske supermarkeder. Men paradoksalt nok er råvareprisen på mælk, som bruges til at producere alle mejeriprodukter, faldet støt de seneste ti måneder på de globale markeder. Det kan måske virke underligt, selv hvis man som Claus Fenger fra Odder er en af landmændene, som leverer råmælken til de danske mejerier. - Det kan da også undre mig, at priserne ikke er begyndt af falde i butikkerne, for vores pris er jo begyndt at sætte sig markant. Men det tager jo noget tid at forplante sig, siger han til TV 2. Forklaringen skal dog ikke findes på de danske bondegårde, men på resten af mælkens vej fra ko til køledisk. Og ifølge Landbrug og Fødevarer er der faktisk udsigt til, at prisen snart vil falde. Mælkeprisen er faldet i to måneder Ligesom mange andre landbrugsvarer handles mælkeprodukter på tværs af landegrænser. Derfor fik de seneste mange måneders prisfald på de globale markeder også Arla til i januar at sænke den pris, danske landmænd får for deres råmælk. - Det er rigtigt nok, at de internationale priser på mejerivarer er vendt, og det ser vi sådan set også for prisen på mælk hos landmanden. Det har de gjort i to måneder nu, siger Marin Brauer, cheføkonom hos Landbrug og Fødevarer.

Sammenlignet med december får landmænd nu 30 kroner mindre for 100 kilo mælk, hvilket svarer til et fald på 7 procent. Samtidig er priserne på energi og transport styrtdykket de seneste måneder, og derfor burde vi faktisk allerede se et prisfald i landets kølediske. Sådan lød vurderingen i hvert fald tirsdag fra seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Henning Otte Hansen. - Der er flere forklaringer på den nuværende prisboble. Men de er alle langt bedre nu, og alle forhold taler faktisk for, at vi burde have et vedvarende prisfald, sagde Henning Otte Hansen til TV 2. Forventer prisfald inden sommerferien Cheføkonom Martin Brauer understreger dog, at der er flere bump på vejen, når et prisfald skal bevæge sig fra jord til bord gennem en række underleverandører. - Et supermarked laver for eksempel aftaler med et mejeri om at købe mælk flere måneder ad gangen og aftaler en fast pris. Så i den periode, hvor kontrakten løber, er prisen uændret, siger han. Alt efter typen af fødevare kan det ifølge cheføkonomen give en forsinkelse på tre-ni måneder.

Men taget i betragtning, at priserne på mange landbrugsvarer allerede er dykket i flere måneder, skønner Martin Brauer, at priserne på nogle produkter nok vil begynde at falde inden sommerferien. - På udvalgte produkter vil jeg forvente priskorrektion nedad inden for nogle måneder. Men det afhænger af de konkrete kontrakter, siger han. Han tilføjer dog, at landmændenes omkostninger stadig er højere end tidligere. Derfor skal vi ikke forvente samme prisniveau som inden, at inflationen begyndte at stige. Dertil kommer stor usikkerhed om udviklingen på de internationale markeder i år. Det ”første fornuftige afkast” nogensinde På sit landbrug i Odder syd for Aarhus rynker Claus Fenger stadig på næsen. Hans udgifter til el, foder og alt derimellem er nemlig stadig noget højere end tidligere. Kunne mælkebonden selv bestemme, ville han da også skrue mælkepriserne op igen, griner han: - Jeg har ingen indflydelse overhovedet på, hvad prisen er ude i køledisken. Det har mit andelsselskab (Arla, red.), som jeg er medejer af, men i dagligdagen er det ikke noget, jeg personligt kan prale af, siger Claus Fenger.

Nogle af Claus Fengers køer i stalden. Hver enkelt ko producerer i gennemsnit 11 tons mælk om året. Foto: Emma Klinker Stephensen / TV 2