Richard betalte 16000 kr for to timers arbejde på sit tag: - Helt hen i vejret

16.150 kroner. Det er beløbet i bunden af den regning, Richard Nielsen har modtaget fra Jydsk Tagteknik, der i september 2022 reparerede hans tag. Han mener, virksomheden har krævet en urimeligt høj betaling for den mængde arbejde, der er blevet udført. - Det er helt hen i vejret. Det er urimeligt. Det kan man ikke tillade sig, siger Richard Nielsen til TV2 Østjylland. Det var, da Richard Nielsen så Jydsk Tagtekniks reklame for et gratis tagtjek, at han besluttede, at det var tid til at få sit tag set efter. For, som han siger, han er en mand på over 90, så det duede ikke, han selv kravlede derop.

Redaktionelle overvejelser

Tagtjekket viste da også, at der var dele af taget, der trængte til en udskiftning. Derfor fik han et tilbud fra Jydsk Tagteknik i Hinnerup på en reparation, og prisen lød altså på godt 16.000 kroner. Med den pris forventede Richard Nielsen, at det ville være ret omstændigt at fikse taget. - Jeg troede, der skulle nogle særlige foranstaltninger til. Det kunne være, de skulle have et stillads stillet op, og at der i hvert fald skulle være to mand på. Og så var det, jeg tænkte, at så var de 16-17.000 kroner måske rimeligt nok, siger han.

quote Det er urimeligt. Det kan man ikke tillade sig. Richard Nielsen

Derfor fik han sig noget af en overraskelse, da dagen kom, og taget skulle laves. Ifølge Richard Nielsen mødte kun én håndværker op. Han brugte en stige, ikke et stillads. Og han var i gang fra klokken lidt i syv om morgenen til klokken ni. - Han brugte de otte tagrygningssten, han brugte en spand beton og måske en tube lim til 14,95, og så var han væk igen. Og det er på den baggrund, at jeg faktisk synes, det er lidt forargeligt, siger Richard Nielsen. Vrede anmeldelser Richard Nielsen er tilsyneladende ikke den eneste kunde, der føler sig taget ved næsen af Jydsk Tagteknik. På hjemmesiden trustpilot.dk, hvor forbrugere kan anmelde virksomheder, er der alene siden august 2022 kommet otte utilfredse anmeldelser fra kunder hos Jydsk Tagteknik, der mener, de tager overpris for deres arbejde.

Anmeldelser af Jydsk Tagteknik på Trustpilot arrow-down

En af anmeldelserne står Tage Arbjerg Pedersen fra Spørring for. Han har givet virksomheden én ud af fem stjerner. - Man føler, man er blevet snydt rent ud sagt, siger Tage Arbjerg Pedersen til TV2 Østjylland. Det var i august 2022, Jydsk Tagteknik udførte en reparation af et hul i hans tag. Ifølge Tage Arbjerg Pedersen kom én mand med en stige og fjernede en taghætte og monterede nye skiferplader. Efter hans udsagn tog det under en time, fra håndværkeren kom klokken otte om morgenen, og til han var kørt igen. - Umiddelbart efter starter pressens radioavis klokken 9. Derfor ved jeg, det tog ham tre kvarter at lave den reparation, siger han.

quote Man føler, man er blevet snydt rent ud sagt. Tage Arbjerg Pedersen

Både Tage Arbjerg Pedersen og Richard Nielsen har bedt om at få udspecificeret på regningen, hvad det præcist er, de betaler for. Men det har de fået afslag på. - Jeg tænker ved mig selv, at de måske har sådan en dårlig forretningspolitik, at de tænker, at det kan de bare tillade sig. Og nu er der tale om en ældre mand, ham kan vi sgu sagtens snakke hen med det her, siger Richard Nielsen. Prisen er meget høj Vi har vist regningerne til en byggesagkyndig rådgiver, der, ud fra hvad kunderne beskriver, vurderer, at prisen er meget høj. Det er selvom prisen på materialer på det seneste generelt er steget. - Selvom vi kigger på det, og vi kigger på en gennemsnitslønning for en håndværker, så er de stadig meget dyre. Specielt taget i betragtning af, at de her opgaver ikke har taget særligt lang tid, siger Jeanette Standly Mikkelsen, der er bygningskonstruktør og indehaver af Petra Byggesagkyndig rådgivning, til TV2 Østjylland. Rent juridisk er der dog ikke noget at gøre, lyder det fra en advokat, der blandt andet har stor erfaring med byggesager. - Det er jo der, hvor der nogle gange er forskel på juraen og så den almindelige sunde fornuft. Når vi snakker jura her, så er der jo indgået en aftale mellem to parter. Og aftaler skal jo som udgangspunkt overholdes, siger Jens Røjmer Søndergaard, der er advokat og partner hos Sagførerne i Risskov, til TV2 Østjylland.

Forbrugerstyrelsens anbefalinger arrow-down

Derfor anbefaler de begge, at man antal indhenter fra tilbud på denne slags opgaver. - Så har man et eller andet grundlag for at vurdere, om det nogenlunde er det leje, vi ligger på, siger Jeanette Standly Mikkelsen. Afviser interview Direktør i Jydsk Tagteknik, Danny Kromanne, har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det blandt andet: - Det er vigtigt at forstå, at prisen ikke blot dække de timer, som kunden ser på taget. Der er masse forarbejde, arbejde med at skaffe materialer og efterfølgende bortkørsel af affald med mere, der er indregnet i prisen, som kunden uden indvendinger har accepteret, skriver han til TV2 Østjylland. Ifølge Danny Kromanne er det samlede antal timer brugt på opgaven henholdsvis 16,5 og ni timer. Det har dog ikke været muligt at få et præcist regnestykke, der viser, hvordan Jydsk Tagteknik kommer frem til dét timeantal.