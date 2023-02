Erik ville bygge til: Pludselig var carport fra 1992 ulovlig

Masser af skriverier frem og tilbage med Aarhus Kommune, en regning på 20.000 kroner og en idé, der ikke bliver til noget. Det er resultatet, efter Erik Køhn i 2018 tog hul på planerne om at bygge et skur i forbindelse med sin carport. Han bor i Skæring nord for Aarhus, hvor han ejer to grunde lige ved siden af hinanden. Huset står på den ene grund, mens carporten står på den anden. Det har den gjort siden 1992, men da Erik Køhn søger byggetilladelse til sit nye skur, bliver Aarhus Kommune opmærksom på, at den gamle carport er ulovligt opført, da den krydser skellet mellem de to matrikler med mellem 40 og 60 cm. Altså fra Eriks ene matrikel ind over skellet til Eriks anden matrikel.

quote Det var ikke lige det, jeg havde forventet. Og slet ikke på noget, der har stået i 26 år Erik Køhn

Det har aldrig været påtalt af hverken naboer eller kommunen selv, men nu er det et problem, der kræver lovliggørelse. - Det var ikke lige det, jeg havde forventet. Og slet ikke på noget, der har stået i 26 år. Jeg tænkte, om der ikke er en bagatelgrænse for at bygge over skel. Et skel, som jo bare er fiktivt, fortæller Erik Køhn. Håber på dispensation Han kontaktede TV2 Østjylland, efter vi først i november fortalte om Søren Wiesauer fra Dykkerbutikken i Åbyhøj, der gennem flere år har kæmpet med kommunen om et skur og noget skiltning. Erik Køhn føler, at han står i samme situation med et årelangt forløb med Aarhus Kommune. Han håber, at han kan få dispensation, da hans to matrikler fremstår som én grund, og fordi carporten har ligget på grunden i 26 år, uden at nogen har klaget over det. Desuden kan den mindste af de to matrikler ikke sælges fra som byggegrund, da den er for lille. - Det samlede areal på mine matrikler er 1258 kvadratmeter, og en grund herude skal være på mindst 700 kvadratmeter, før du må udstykke den. Så allerede der, er jeg låst, lyder det fra Erik Køhn.

Carporten ligger på den røde matrikel, men en del af carporten - primært udhænget - er inde på den blå matrikel.

Men den køber Aarhus Kommune ikke. Her kræver man den eksisterende carport lovliggjort, inden man vil gå videre med Eriks byggesag. Alternativt vil carporten blive erklæret ulovlig i BBR-registret, og kommunen påpeger, at det kan få konsekvenser for Erik Køhns fremtidige muligheder for at låne penge i banken eller sælge sit hus. Ender med kæmpe regning Ifølge Aarhus Kommune skal Erik Køhn enten rive carporten ned eller lægge de to matrikler sammen. Han fortæller kommunen, at han gerne vil rive carporten ned for derefter at bygge en ny, der kan rumme både biler og motorcykler. Men så opstår der usikkerhed om byggetilladelsen. - Jeg skal rive den gamle carport ned, før jeg kan få en byggetilladelse til den nye. Og det er jeg jo sådan lidt ked af, for hvad så hvis jeg ikke kan få en byggetilladelse, efter jeg har revet min carport ned? Så står jeg tilbage med ingenting, fortæller Erik Køhn. Derfor vælger han at lægge de to matrikler sammen. Udgifterne til landmåler og landinspektør samt gebyr til Geodatastyrelsen ender på lidt over 20.000 kroner.

Har du oplevet noget lignende? Tip os arrow-right

Da sammenlægningen er sket, informerer Erik Køhn Aarhus Kommune om, at forholdet er bragt i orden. Det sker i juli 2019. Alligevel skriver Aarhus Kommune i september samme år, at de nu erklærer carporten for ulovlig og registrerer det i BBR-registret. - Det kan jeg så ikke forstå, fordi vi har sendt sammenlægningen ind to måneder før. Det kontakter jeg kommunen om, og de siger, at jeg vil blive kontaktet af en byggesagkyndig, der vil tage fat i det her. Men jeg bliver selvfølgelig aldrig kontaktet, fortæller Erik Køhn. Aarhus Kommune: Vi er nødt til at følge reglerne Aarhus Kommune anerkender, at det kan se mærkeligt ud, at Erik Køhn ikke kan få en dispensation til carporten, når han nu ejer begge grunde. Men i afdelingen for plan og byggeri fastholder de, at bygninger ikke må krydse skel mellem to matrikler. - Jeg tænker, at der altid kan findes eksempler på, at den lovgivning, vi arbejder efter, ikke giver så meget mening. Jeg kan godt forstå, at Erik synes, at det er lidt mærkeligt, fordi det reelt i virkeligheden, lige nu og her, ikke har nogen betydning, men det kunne det jo få, hvis grunden bliver solgt fra, siger områdechef for Byggeri i Aarhus Kommune, Ann Hamborg. Men ifølge Erik Køhn kan grunden ikke sælges fra som byggegrund, fordi den er for lille. - Jeg tænker godt, den kan sælges fra til noget andet end byggeri. Den kan jo være en grøn kile. Men det er én af grundreglerne naboretligt, at man ikke kan have bygninger over skel, siger Ann Hamborg.

Ifølge Ann Hamborg er det meget svært at få dispensation i sager om byggeri ind over skel.