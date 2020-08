Natasja laver smykker af modermælk og hårlokker

Billedet til venstre viser et hjertesmykke lavet med modermælk og hårstrå fra et barn. Foto: Natasja Asdal

Natasja Asdal fra Hornslets smykker er ikke bare helt almindelige guld- eller sølvsmykker.

De kaldes DNA-smykker og indeholder modermælk fra kunderne og måske en hårlok fra kundens barn.

Hun er ammerådgiver og læste om DNA-smykkerne i amerikanske facebookgrupper for mødre tilbage i 2017, da hun lige havde fået sin datter.

Hun var solgt fra starten, og for et års tid siden begyndte hun selv at producere dem.

- Jeg syntes, at det var en fantastisk måde at hylde moderskabet på, siger Natasja Asdal til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man kan bære minderne om ens børn i et smykke i stedet for at putte en mælketand eller en hårlok i en æske og aldrig gøre noget ved det igen, uddyber hun.

Læs også Østjysk Rapunzel bliver altid stoppet på gaden: - Jeg er så stolt af det

- Det er klamt

Natasja Asdal får tilsendt modermælken fra kunderne i en sprøjte eller i en frysepose. Derefter tørrer hun det og blander det sammen med et menneskeskabt harpiksprodukt kaldet resin. På den måde bliver mælken ikke for gammel, som den man hælder på sine havregryn.

Jeg har fået nogle kommentarer omkring det fra folk, der synes, det er klamt at gå rundt med mælk i et smykke Natasja Asdal, smykkedesigner, Hornslet

- Der ikke er mulighed for forrådnelse, og smykkerne kan holde sin farve, siger Natasja Asdal.

For hende er konceptet smukt, men hun har fået kommentarer fra folk, der synes det stik modsatte.

- Jeg har fået nogle kommentarer omkring det fra folk, der synes, det er klamt at gå rundt med mælk i et smykke, siger Natasja Asdal til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad tænker du om den reaktion?

- Jeg synes, amning er fantastisk. Det er derfor, det er mit fokus. Jeg tror bare, at de skal vænnes lidt til tanken. Jo flere, der har dem, jo flere vil tænke, at det bare er en smykkesten. Det er, fordi det er så nyt, siger smykkedesigneren.

Vil gerne leve af det

Hun oprettede sin virksomhed i maj 2019 og har siden solgt omkring 100-200 smykker og andre pyntegenstande med DNA - for eksempel rammer, en synål og et snefnug til juletræet. Og kunderne er primært mødre, men også fædre og hundeejere.

På nuværende tidspunkt kan det tage 5 uger at lave et smykke, men hun arbejder på en metode, så hun kan lave dem på 48 timer.

På sigt håber hun på at kunne leve af det.

- Jeg håber, at jeg kan få det til at være allemandseje – at man skal have et mindesmykke. Jeg håber bare, at alle skal have et smykke med et evigt minde.