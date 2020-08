Østjysk Rapunzel bliver altid stoppet på gaden: - Jeg er så stolt af det

De fleste kender til eventyret om Rapunzel med de lange, lyse lokker.

Men mange kender også 21-årige Victoria Hoeck fra Aarhus. Hun er nemlig kendt som hende med det lange hår. Og sådan har det været hele hendes liv.

- Selvom jeg ikke er et mega socialt menneske, der kender alle, så ved alle, hvem jeg er. Men det gør mig ikke noget, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg er ligesom mere end bare en normal, dansk pige. Victoria Hoeck, studerende, Aarhus

Manken er ikke blond som Rapunzels, men det er næsten ligeså langt. Med en vægt på 1 kilo og en længde på 134 centimeter, er Victorias hår som hendes egen, lille baby. En baby, som hun for alt i verden vil passe og pleje så godt, som hun kan.

- Jeg er vokset op i en familie, hvor vi altid har fået at vide, at man skal være stolt af sig selv, og at vi er noget særligt. Det er ikke godt at være basic og mainstream. Man skal være unik, fortæller hun.

Man må gerne skille sig ud

Victoria er født ind i en familie med syv børn. Hendes mor har altid været vild med langt hår, så det var helt naturligt, at både Victoria og hendes seks søskende begyndte at gro lokkerne ud allerede som små.

Faktisk har det taget Victoria hele livet at gro håret ud. Hun har aldrig fået det klippet rigtigt, men nøjes med at få studset spidserne en gang om året for at holde det sundt.

Victorias hår måler 134 centimeter.

- Det er det, der gør, at jeg er mig. Og jeg er glad for at have noget, der kun er mit. Jeg er ligesom mere end bare en normal, dansk pige, siger hun.

Hendes tre ældre søstre har haft ligeså langt hår som hende, men nu har de klippet det kortere og doneret håret til parykker til Kræftens Bekæmpelse.

Når folk spørger, om jeg ikke bare skal klippe det af, så føler jeg, at de bare gerne vil have, at jeg skal være normal. Og det vil jeg ikke være. Victoria Hoeck, studerende, Aarhus

Men Victoria selv har ingen planer om at få en ny frisure.

- Det er en del af min identitet at have så langt hår. Og jeg går rigtig meget op i det. Jeg bruger alverdens forskellige olier og specielle børster, så det er faktisk min hobby.

Bliver stoppet på gaden

Hvor langt er det, hvorfor er det så langt, hvornår skal du klippes, og hvordan går du egentlig på toilet?

Det er nogle af de spørgsmål, Victoria ofte bliver mødt med, når fremmede stopper hende på gaden for at kommentere på hendes hår.

- To gange har jeg oplevet, at ældre mænd er gået op til mig og har sagt, at deres ekskoner har længere hår end mig. Det er nok det mærkeligste, jeg har prøvet, fortæller hun.

Victoria bruger meget tid på at eksperimentere foran spejlet, når hun fletter nye frisurer og plejer sit hår.

- Og jeg går altså på toilet ligesom alle andre. Enten slår jeg knude på mit hår, ellers tager jeg det bare til siden – lidt ligesom hvis man har en lang cardigan på.

Men selvom håret sidder på Victorias hoved, så har mange andre også en holdning til det. Men det slår hende ikke ud.

- Jeg bliver rigtig glad, når folk stopper mig på gaden og fortæller mig, at mit hår er flot. Når folk spørger, om jeg ikke bare skal klippe det af, så føler jeg, at de bare gerne vil have, at jeg skal være normal. Og det vil jeg ikke være.

