Jan har allerede høstet årets første kartofler

I en have i Hinnerup har Jan Rasmussen tirsdag gravet årets første kartofler op.

- Det er det tidligste, jeg har gravet dem op, siger Jan Rasmussen, der dyrker grøntsager som hobby.

Han fortæller, at han var usikker på, hvor meget kulden havde påvirket kartoflerne, men at han var for nysgerrig til at lade kartoflerne være i jorden længere.

- I dag skulle det være - jeg skulle prøve det, siger Jan Rasmussen.