Det er snart tid til solcreme

Solcreme hvis du er længe i solen

Når UV-indekset er 3 eller højere, anbefaler Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, at man beskytter sig i solen. I Danmark er det typisk i tidsrummet mellem klokken 12 og 15 fra april til september.

UV-indekset er et udtryk for den dosis UV-stråler, man modtager. Er man i solen med UV-indeks på 2 i tre timer, så får man den samme dosis UV-stråler, som hvis man opholder sig to timer med UV-indeks på 3.