Far, søn og fællesskab: Simon har startet egen fædregruppe

Normalt er det ikke et problem for Simon Koust Østerby at finde et fællesskab i hverdagen. Som officer i hæren kommer den slags helt naturligt, men efter han er blevet far og er gået på godt fire måneders forældreorlov, er den del pludselig væk hverdagen.

Derfor henvendte han sig til Favrskov kommune for at høre, om de havde tilbud til mænd på barsel – altså noget i stil med de velkendte mødregrupper. Desværre var svaret nej, og derfor gik han selv i gang og oprettede Facebook-gruppen ”Farsel i Favrskov”.

- Jeg kan godt forstå, at der ikke er så mange tilbud til os mænd. Samtidig tænker jeg, at det ikke koster mig noget at starte projektet op, og så må vi se, om det kan vokse. Hvis det kan, er det fantastisk, og ellers har det ikke kostet mig noget, siger Simon Koust Østerby, der bor i den lille by Farre syd for Hammel.