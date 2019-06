Voksne mænd spiller PlayStation i 24 timer: - Det er super hårdt

Udholdenhed, stabiliet, dygtighed. Det er kun de stærkeste, der overlever. Det er løbet over dem alle. Det er 24 timers Le Mans.

- Det har vi jo alle drømt om som drenge.

- Det er super hårdt.

Sådan lyder ordene fra to af racerkørerne, der i 24 timer har ydet deres maksimale for at blive dette års vinder af Le Mans.

Der er bare et par detaljer, der er værd at nævne. For mens de verdenskendte Le Mans-kørere ræser afsted i Frankrig, så er mændene her samlet i et lokale i Hadsten. Og de lynhurtige racerbiler er byttet ud med en komfortabel kontorstol og en spillekonsol.

Ole Hvolby mener, at man skal blive ved med at være en dreng, selvom man er en mand på 55 år.

For selvom drengedrømmen om at blive professionel racerkører stadig lever i 55-årige Ole Hvolby, så må han indtil videre nøjes med racerløb på en skærm.

Det var mega hårdt, men vi har haft det sjovt. Så når mænd leger, så er det sjovt. Ole Hvolby

I anledning af dette års Le Mans, som løb af stablen i weekenden, havde han inviteret kunder, venner og forretningspartnere på besøg i værkstedet til en konkurrence i Le Mans på Playstation.

Og efter 24 timers ræs var stemningen stadig god:

- Det var mega hårdt, men vi har haft det sjovt. Så når mænd leger, så er det sjovt, siger Ole Hvolby til TV2 ØSTJYLLAND.

Profesionel deltager

Ole Hvolby havde inviteret sin samarbejdspartner Frederik Nymark med. Han er selv professionel racerkører og har sit eget racerteam.

Der er jo meget sammenhold på det her hyggeniveau, og det er lidt noget andet end til en rigtig racerweekend, hvor det er hektisk hele tiden. Frederik Nymark

Efter de intense 24 timer var det netop Frederik Nymarks hold, der løb med sejren.

Han synes, det virtuelle racerløb er en glimrende ide.

- Det er jo super hyggeligt at være med til, og man får snakket med en masse mennesker. Der er jo meget sammenhold på det her hyggeniveau, og det er lidt noget andet end til en rigtig racerweekend, hvor det er hektisk hele tiden, og der er benhård konkurrence, siger Frederik Nymark.

Fakta om Le Mans Le Mans blev første gang kørt i 1923. Løbet køres på Circuit de la Sarthe, der er 13,626 kilometer lang og ligger i den franske by Le Mans. Der bliver sat rekord i år med 61 biler til start. Hver bil deles af tre kørere, så i alt deltager 183 kørere. Danske Tom Kristensen har vundet løbet flest gange. Kilde: tv2.dk

Han har prøvet at køre 24-timers løb i en rigtig racerbil, men aldrig Le Mans.

- Det er selvfølgelig drømmen i fremtiden, siger han.

Frederik Nymark vandt dette års Le Mans på PlayStation i Hadsten med raceteamet Nymark Racing.

Men selvom konkurrencen i Hadsten kun foregår igennem et Playstationspil, så har den også krævet træning for de 11 teams. Og der er ingen tvivl, om at både Ole Hvolby og Frederik Nymark er kommet for at vinde.

Har trænet inden

- Jeg har siddet og trænet derhjemme, for selvom det er for sjovt, og det skal være hyggeligt, vil vi gerne vinde. Det er godt nok computer, men der er lige så mange justeringsmuligheder som i virkeligheden, siger Frederik Nymark.

Ole Hvolby har også trænet inden.

- Man føler virkelig, at man sidder i en rigtig bil. Det er enormt livagtigt, og man er nødt til at træne, inden man gør så noget her. Vi startede nok for en måned siden. Kunsten er at få den til at køre rigtig stærkt og stadig at kunne styre den, siger han og tilføjer:

- Taktikken er, at vi kører en tank benzin hver, og så skifter vi. Det er erfaringerne fra sidste år. Hvis man kører for lang tid, er det simpelthen for hårdt. Så mister man koncentrationen.

Sidste år lavede Ole Hvolby også eventet, og dengang deltog fem teams.