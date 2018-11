Butiksejere vil forhindre butiksdød: - Kunden skal være i fokus

Flere steder i det centrale Randers er der påklistret et ’til leje’-skilt på butiksvinduerne. Bag vinduerne er butikslokalerne tømt for både kunder og varer.

Torsdag kunne vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortælle om butiksdød i Randers midtby. På tyve år er omsætningen i midtbyen faldet med 800 millioner kroner. Til gengæld er den steget med 700 millioner i Randers Storcenter, der ligger syd for byen.

Det har fået flere af TV2 ØSTJYLLANDS brugerne til tasterne på vores facebookside. Blandt andet er der nogle, som efterlyser gratis parkering - som der for eksempel er ude ved Randers Storcenter.

Men spørger du butikkerne, så skal der helt andre løsninger til.

- Vend tingene på hovedet. Vær kreativ og først og fremmest lyt til, hvad kunderne har at sige. Det må være vejen frem, siger Jesper Holm, der er butiksejer i Holm&Co i Randers.

Jesper Holm deler ikke synspunktet om butiksdød i Randers Midtby. Han tror på, at der er løsninger.

- Tingene er blevet sværere, men det tvinger os også til at tænke anderledes og ud af boksen. Det, synes jeg egentlig, er rigtig spændende. Det gør også, at butikkerne her i byen bliver stærkere. Jeg ser det kun som positivt, siger Jesper Holm.

Cityforeningen i Randers har også en opskrift på, hvordan man holder gang i midtbyens butikker.

- Du skal være specialist på dit område. Du skal have kunden i fokus, og du skal have fingeren på pulsen, siger Mette Bræmer-Jensen, der er citychef i Randers City.

Jesper Holm er butiksejer i Randers, og fortæller at de er tvunget til at tænke anderledes, og det også kan være interessant.

- Vi må i den grad ikke stå stille. Det er både inden for detail, men det er også inden for byrum. Vi skal ikke være dinosaurusser. Vi skal hele tiden være med. Derfor kan vi heller ikke sige, at vi er i mål. For vi skal blive ved og blive ved og blive ved, siger Mette Bræmer-Jensen.

En af årsagerne til tomme butikker kan være, at der er stor forskel i huslejepriser. Der kan være op til 1.000 kroners forskel.

- Det jeg ved fra vores gode samarbejdspartnere, ejendomsmæglerne, det er, at vi ligger på det markedsniveau, vi skal lægge, siger Mette Bræmer-Jensen.

Kunst kan måske være en løsning, for de butikslokaler, der lige nu står tomme.

- I mellemtiden, inden de bliver udlejet, så er det bedre, vi laver noget at kigge på, siger Mette Bræmer-Jensen.