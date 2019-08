Vi spiser for meget sukker – patientforeninger vil have højere priser

Seks ud af 10 børn og fire ud af 10 voksne får for meget sukker. Sådan lyder tallene fra Fødevarestyrelsen.

En af de voksne er TV2 ØSTJYLLANDS journalist Michael Olesen, der årligt spiser 100 kilo slik og samtidig drikker mere end en liter sodavand hver eneste dag.

Men det skal være slut nu. Efter at have erkendt sit sukkerproblem har Michael valgt at ændre kurs ved at gennemføre 10 dage helt uden sukker. Hvordan det går ham, kan du se meget mere om her.

Vi har i flere år været fortalere for at sætte afgiften op på det usunde Ane Eggert Jackson, politisk chef i Diabetesforeningen

For nemt og billigt

Og det er en ganske fornuftig beslutning at skrue ned for sukkeret, mener Hjerteforeningen.

- Man kan risikere at blive overvægtig, og dermed er der en risiko for diabetes og hjertekarsygdomme, siger Lotte Juul Madsen, diætist i Hjerteforeningen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor arbejder både Hjerteforeningen og Diabetesforeningen på at ændre de søde sagers tilgængelighed.

- Vi har i flere år været fortalere for at sætte afgiften op på det usunde og gøre de sunde fødevarer billigere, siger politisk chef i Diabetesforeningen, Ane Eggert Jackson, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal muligvis ske en større ændring af systemet, men det må heller ikke få en social slagside og ramme socialt udsatte Camilla Fabricius (S), næstformand i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Ud over prisen arbejder man i Hjerteforeningen også på at mindske den fysiske tilgængelighed i butikkerne.

- Det er for nemt og billigt at købe det i dagligdagen. Folk skal stadig have den frie vilje, men man kan godt gøre det mere besværligt og udfordrende at gå den usunde vej, siger Lotte Juul Madsen.

Nul sukker i ti dage betyder, at sliklageret må gives til andre. Du kan se hele serien om Michael Olesens forsøg på at droppe sukkeret nederst i artiklen.

Et komplekst system

Det er dog ikke et punkt, der står allerøverst på den politiske dagsorden lige nu.

- På et tidspunkt skal vi have kigget på hele afgiftssystemet, men det er for kompleks til blot at tage fat i et enkelt område. Der skal muligvis ske en større ændring af systemet, men det må heller ikke få en social slagside og ramme socialt udsatte, siger Camilla Fabricius (S), næstformand i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

